Putin: Nord Stream 2 va fi construit cu sau fara Danemarca

Compania care promoveaza gazoductul Nord Stream 2 a propus mai multe rute posibile pentru amplasarea gazoductului Nord Stream 2 prin apele teritoriale ale Danemarcei, in incercarea de a depasi obiectiile ridicate de autoritatile de la Copenhaga fata de acest proiect. Gazoductul Nord Stream 2 este criticat de SUA precum si de mai multe state din Europa de Est, Marea Baltica si Nordul Europei, care se tem ca Nord Stream 2 va creste dependenta UE de Moscova."Danemarca este o tara mica si este supusa la presiuni puternice. Depinde de ea sa dea dovada ca este independenta si isi exercita suveranitatea sau nu. In caz contrar exista alte rute", a afirmat presedintele Rusiei la un forum pe energie organizat la Moscova. "Aceasta va costa mai mult si ne va intarzia putin insa proiectul va fi finalizat oricum", a adaugat Putin.La randul sau, Viktor Zubkov, presedintele Consiliului de Administratie al Gazprom, a anuntat ca gazoductul Nord Stream 2 este construit in proportie de 83%, fiind amplasate conducte cu o lungime de peste 2.000 de kilometri, adaugand ca proiectul a ajuns practic in apele teritoriale daneze. "Am avea nevoie de patru-cinci saptamani pentru a-l termina", in cazul in car vom obtine aprobarea Danemarcei, a adaugat Zubkov.Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a declarat ca el mizeaza in continuare pe obtinerea acestei autorizatii din partea autoritatilor daneze. "Proiectul este implementat. Ne asteptam la o decizie din partea Danemarcei cu privire la emiterea autorizatiei. In mod clar, exista alte optiuni in cazul lipsei autorizatiei, singura problema este ca proiectul va fi usor mai scump si va avea nevoie de mai mult timp pentru a fi implementat. Cu toate acestea, ne asteptam in continuare ca proiectul sa fie implementat in ruta propusa, pentru care a fost solicitata autorizatia. Nu vedem motive pentru care sa fie refuzata emiterea autorizatiei", a spus Novak.Grupul rus Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream 2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente. Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream 2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania via Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina.