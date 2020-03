UPC Romania va deveni Vodafone Romania din data de 31 martie

"Vodafone Romania si UPC Romania au demarat proiectul de fuziune dintre cele doua companii. Data efectiva a fuziunii este 31 martie 2020 si reprezinta o etapa a procesului de integrare, care a inceput in 2019, imediat dupa aprobarea achizitiei UPC de catre Comisia Europeana. Ca urmare a fuziunii, UPC Romania isi va inceta existenta ca entitate juridica, fiind absorbita de catre Vodafone Romania. Vodafone Romania va initia in perioada urmatoare o ampla campanie de informare a clientilor UPC Romania, prin toate canalele - scrisori de informare care vor insoti factura de servicii, IVR, SMS, email, paginile online dedicate, cu privire la faptul ca Vodafone Romania S.A. va deveni furnizorul acestora de servicii fixe de telecomunicatii, incepand cu data de 31 martie 2020, ca urmare a fuziunii dintre cele doua companii, precum si despre toate modificarile relevante legate de aceasta schimbare", se precizeaza in comunicatul citat.Vodafone Romania este o divizie a Vodafone Group Plc., unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunicatii mobile din lume, care ofera o gama de servicii ce include voce, mesaje, date si comunicatii fixe.La 31 decembrie 2019, compania a raportat venituri in crestere cu 2%, comparativ cu perioada similara din 2018, in timp ce numarul clientilor a ajuns la 11 milioane, in crestere cu 11,11% raportat la perioada de referinta.Vodafone a finalizat achizitia UPC Romania pe data de 31 iulie 2019.Grupul Vodafone are divizii in 24 de tari, 42 de retele mobile partenere si operatiuni de broadband fix in 19 tari.