ANCOM a amendat Orange si Vodafone pentru serviciile de roaming

In cazul Vodafone, motivarea autoritatii se refera la faptul ca(respectiv Termenii si conditiile generale de utilizare a serviciilor preplatite) referitoare la conditiile in care este furnizat serviciul de roaming. Astfel, compania a fost sanctionata cu amenda in valoare de 30.000 de lei, operatorul remediind problemele identificate inainte de termenul acordat de 90 de zile.De asemenea,, Orange si Vodafone au fost sanctionate cu cate o amenda in valoare de 50.000 de lei.In plus, Vodafone a primit o amenda in valoare de 50.000 de lei pentru neintroducerea politicii de utilizare rezonabila in Termenii si conditiile generale de utilizare a cartelelor preplatite.Potrivit ANCOM, de la intrarea in vigoare a regulamentului "Roam like at home" si pana in prezent, au fost primite aproape 300 de reclamatii de la utilizatorii de comunicatii electronice din Romania privind aplicarea acestuia. Din acest total, aproximativ 100 au vizat neinformarea cu privire la introducerea politicii de utilizare rezonabila in contractele cu utilizatorii, 90 s-au referit la aplicarea politicii de utilizare rezonabila conform "Roam like at home", iar 57 dintre acestea au vizat comercializarea ofertelor fara roaming inclus.Lista de plangeri din partea utilizatorilor a mai cuprins faptul ca nu au fost avertizati ca urmeaza sa li se aplice suprataxe in roaming, existenta unor limite pentru cantitatea de date disponibila in roaming si neinformarea cu privire la modul in care acestea se aplica.Arbitrul telecom precizeaza ca operatorii de telefonie sunt obligati sa aplice intocmai prevederile Regulamentului european "Roam like at home", in care se arata ca minutele, SMS-urile si datele consumate in roaming in Spatiul Economic European (Uniunea Europeana, Islanda, Liechtenstein si Norvegia) se scad din resursele nationale incluse. Dupa epuizarea acestora, consumul va fi tarifat la fel ca in Romania, in afara propriei retele, dar in limitele unei utilizari rezonabile.Pe de alta parte, reglementarile europene in vigoare nu interzic operatorilor sa ofere planuri tarifare (abonamente/cartele preplatite/extraoptiuni) fara acces la roaming. Aceste planuri tarifare se adreseaza utilizatorilor care nu doresc sa utilizeze serviciile de telefonie mobila si atunci cand calatoresc in afara Romaniei, preferand sa beneficieze de resurse nationale la preturi avantajoase.Conform reglementarilor europene in vigoare, pentru a preveni abuzurile, exista limite clar stabilite pentru o utilizare rezonabila a serviciilor de date, care pot fi mai mari sau mai mici decat traficul national inclus in abonament/ (extra) optiune, depinzand de pretul acestuia/acesteia. In acest sens, operatorii sunt obligati sa informeze utilizatorii serviciilor de comunicatii electronice asupra politicilor de utilizare rezonabila aplicate, a limitarilor consumului de date in roaming sau a modificarii contractelor prin introducerea unor noi conditii de furnizare a serviciilor.