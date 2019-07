Comisia Europeana a aprobat achizitia de catre Vodafone Romania a operatiunilor locale ale UPC

Pe plan local, aceasta achizitie va permite Vodafone sa fie un competitor si mai puternic in raport cu pozitiile dominante de pe piata de comunicatii electronice, asumandu-si rolul de catalizator pe zona de inovatie si digitalizare a societatii, potrivit unui comunicat de presa remis Business24.Este preconizat ca tranzactia sa fie finalizata pana la data de 31 iulie 2019."In viitor, Vodafone Romania va putea oferi servicii convergente competitive clientilor sai, ceea ce ii va permite sa isi implineasca viziunea de a aduce tehnologia si inovatia mai aproape de toata lumea. De asemenea, prin achizitia UPC se creeaza o competitie sustenabila si eficienta in cadrul industriei locale de telecomunicatii, ceea ce va contribui la cresterea gradului de digitalizare a societatii romanesti", se arata in comunicatul companiei.Murielle Lorilloux, CEO Vodafone Romania: "Astazi am primit vesti imbucuratoare! Pentru Vodafone Romania, acesta este un pas important spre a deveni un operator consolidat, convergent, care va putea oferi cele mai bune servicii de piata de comunicatii fixe si mobile, internet si televiziune. Vreau sa multumesc in special echipei mele extraordinare, care pune pasiune si dedicare in tot ceea ce face. Suntem cu totii foarte entuziasmati sa primim UPC in familia Vodafone in urmatoarele saptamani si suntem convinsi ca, impreuna, vom aduce contributii importante sectorului de comunicatii electronice, pozitionand Romania pe o traiectorie ascendenta in ceea ce priveste digitalizarea. De acum incolo, impreuna cu echipa UPC, vom continua sa urmarim telul nostru de a deveni operatorul preferat al tuturor romanilor".Mihnea Radulescu, CEO UPC Romania: "Ne aflam intr-un moment important din istoria UPC Romania in urma primirii acordului din partea Comisiei Europene de a ne alatura unuia dintre cei mai puternici operatori la nivel european. De-a lungul timpului, ne-am concentrat eforturile pentru a inova si a aduce servicii de cea mai inalta calitate clientilor nostri, prin contributia intregii echipe UPC Romania. Sunt mandru de echipa noastra extrem de dedicata si ambitioasa, care a obtinut performante remarcabile si a contribuit semnificativ la realizarea acestei tranzactii. Dupa finalizarea acesteia, alaturarea operatiunilor UPC Romania si Vodafone Romania va aduce beneficii relevante la nivelul consumatorilor, precum si al intregii industrii telecom, prin accelerarea inovatiei si a competitivitatii. Asteptam cu incredere momentul in care vom incepe sa colaboram cu Vodafone si ne vom uni fortele pentru a contribui la crearea unui jucator puternic pe piata de telecom."Aceasta tranzactie face din Grupul Vodafone un campion european in ceea ce priveste tehnologia comunicatiilor, acesta detinand cea mai performanta retea de noua generatie din Europa si fiind capabil sa contribuie la Strategia Comisiei Europene de a forma o Piata Digitala Unica prin crearea unei societati gigabit in Europa pana in 2025.Vodafone Romania este o divizie a Vodafone Group Plc., unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunicatii mobile din lume, care ofera o gama de servicii ce include voce, mesaje, date si comunicatii fixe. Vodafone Group are divizii in 25 de tari, 41 de retele mobile partenere si operatiuni de broadband fix in 19 tari. La 31 martie 2019, Vodafone Group avea 650 milioane de utilizatori ai serviciilor mobile si 19 milioane de utilizatori ai serviciilor broadband fix si 14 milioane de clienti ai serviciilor TV, incluzand toti clientii Vodafone din entitatile create in urma unor fuziuni si asocieri. Pentru mai multe informatii, accesati www.vodafone.com.UPC Romania, una dintre cele mai mari companii de telecomunicatii de pe piata locala ofera servicii de televiziune (digitala si analogica), internet in banda larga si telefonie fixa digitala prin intermediul unor retele superioare si prin platforme inovatoare de tehnologie care conecteaza 961,700 de clienti la lumea digitala si le ofera experiente uimitoare. Premierele UPC pe piata din Romania includ lansarea televiziunii digitale, a tehnologiilor HD, DVR, 3D, dar si a internetului de mare viteza. UPC Romania ofera viteze superioare de pana la 500 Mbps in toata aria de acoperire, cea mai buna experienta Wi-Fi cu modemul Connect Box si divertisment nelimitat prin platforma video de ultima generatie Horizon. UPC Romania este parte din grupul Liberty Global, cea mai mare companie internationala de comunicatii prin cablu, cu operatiuni in 10 tari europene care opereaza sub brandurile Virgin Media, Unitymedia, Telenet si UPC.