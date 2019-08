Fitch a retrogradat Vodafone dupa achizitionarea companiei care detine UPC

De asemenea, calificativul pe termen scurt a fost revizuit in scadere, de la "F2" la "F3".Retrogradarea reflecta estimarile Fitch privind gradul ridicat de indatorare in urma finalizarii achizitiei de catre Vodafone a activelor Liberty Global (companie care detine UPC) din Germania, Cehia, Ungaria si Romania.Profitul operational (EBITDA) a scazut cu 4% in primul semestru din 2019, din cauza efectelor adverse ale cursului de schimb, a vanzarii subsidiarei Vodafone din Qatar si a presiunilor competitive din Italia si Spania.Fitch se asteapta la o usoara crestere a profitului in 2020.Vodafone vrea sa-si reduca costurile cu cel putin 400 milioane de euro anual, ceea ce va ajuta compania sa-si stabilizeze performanta financiara, apreciaza Fitch.Perspectiva stabila reflecta asteptarile agentiei privind reducerea gradului de indatorare, dupa anuntarea reducerii platii dividendelor si a vanzarii subsidiarei Vodafone din Noua Zeelanda. Estimarile de rating ale Fitch includ castigurile de pe urma vanzarilor dar nu includ planurile de separare a turnurilor de telefonie mobila.Luna trecuta, Vodafone a anuntat planuri de separare a turnurilor de telefonie mobila din Europa intr-o noua companie care ar putea fi potential listata, o decizie care ar crea valoare pentru actionari.Directorul general Nick Read a explicat ca in urmatoarele 18 luni va fi creata o firma care va gestiona turnurile de telefonie mobila si va fi cea mai mare din Europa, continand aproximativ 61.700 de locatii, aproximativ 75% fiind in cele mai mari piete: Germania, Italia, Spania si Marea Britanie."Tinand cont de dimensiunea si calitatea infrastructurii noastre, credem ca exista o oportunitate substantiala sa deblocam valoare pentru actionari, in timp ce captam beneficiile semnificative pentru societatea digitala ale impartirii retelei", a declarat Read.Castigurile realizate in urma listarii unei participatii minoritare in firma care va gestiona turnurile de telefonie mobila, sau din atragerea altor investitori, vor fi utilizate pentru reducerea datoriei, a adaugat seful Vodafone.Vodafone si-a mentinut estimarea privind obtinerea in acest an a unor castiguri ajustate de baza de 13,8 -14,2 miliarde de euro.Vodafone Group are divizii in 25 de tari, 41 de retele mobile partenere si operatiuni de broadband fix in 19 tari.La 30 iunie 2019, Vodafone Group avea 640 milioane de utilizatori ai serviciilor mobile si 21 milioane de utilizatori ai serviciilor broadband fix, respectiv 14 milioane de clienti ai serviciilor TV, incluzand toti clientii Vodafone din entitatile create in urma unor fuziuni si asocieri.