Seful Deutsche Telekom sustine ca tranzactia Vodafone-Liberty va afecta concurenta

Aceasta achizitie va da nastere "unui gigant care se lauda cu tehnologia sa convergenta" a spus Tim Hoettges, reafirmandu-si opozitia sa exprimata in repetate randuri cu privire la aceasta tranzactie care va da nastere unui operator dominant pe piata de cablu tv din Germania.Vodafone detine deja in Germania operatorul de cablu Kabel Deutschland iar dupa preluarea operatiunilor Liberty Global va deveni un concurent puternic pentru Deutsche Telekom, informeaza Reuters.Tim Hoettges a mai spus ca, avand in vedere tranzactia Vodafone-Liberty, va incerca sa obtina clarificari daca Deutsche Telekom trebuie sa respecte in continuare prevederile din Germania care impun Deutsche Telekom, fostul monopol de telecomunicatii din Germania, sa isi deschida reteaua catre alti operatori si de asemenea ii controleaza preturile."Eu personal voi lupta pentru concurenta corecta pentru clientii nostri, pentru a ne asigura ca nu vom fi dezavantajati", a spus Tim Hoettges.La randul sau, Vodafone a confirmat ca a acceptat sa plateasca 18,4 miliarde euro pentru a prelua operatiunile Liberty Global din Germania, Ungaria, Romania si Cehia.Vodafone a subliniat ca adaugarea operatiunilor de cablu si internet broadband ale Liberty Global la operatiunile sale de telefonie mobila va permite crearea unei companii europene integrate sa concureze cu fostele monopoluri precum Deutsche Telekom.Tranzactia Vodafone-Liberty Global va fi supusa aprobarii Comisiei Europene, care ar urma sa ia o decizie in acest sens la mijlocul lui 2019.In Romania, achizitia operatiunilor Liberty Global de catre Vodafone va crea o companie cu o cota totala de piata de 25% dupa veniturile totale.Vodafone Romania este al doilea cel mai mare furnizor de servicii de telefonie mobila, iar UPC Romania opereaza a doua cea mai mare retea de cablu din Romania, cu o acoperire de 3,1 milioane de gospodarii (41% din numarul total).Compania creata in urma achizitiei va putea oferi servicii TV interactive, de internet in banda larga si de telefonie fixa, precum si servicii mobile, pentru cei 9,9 milioane de clienti mobili ai Vodafone Romania si pentru utilizatorii celor 2,1 milioane de abonamente de servicii fixe ale UPC Romania.