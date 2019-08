Vodafone a finalizat achizitia UPC

Finalizarea tranzactiei reprezinta o noua calatorie atat pentru Vodafone Romania, cat si pentru UPC, deoarece de acum inainte cele doua companii nu mai sunt competitoare. Acum echipele reunite pot lucra impreuna pentru a dezvolta cele mai bune solutii si servicii pentru clientii din Romania.Aceasta achizitie, una dintre cele mai importante din industria de telecomunicatii din Romania, va reuni cele doua echipe care vor lucra pentru a dezvolta produse de top pentru oameni, companii si alti actori sociali si economici.Experienta angajatilor Vodafone Romania in ceea ce priveste produsele mobile si profesionalismul specialistilor UPC in ceea ce priveste serviciile TV si cele fixe vor transpune Vodafone intr-un furnizor de servicii de telecomunicatii de si mai buna calitate si intr-unul dintre cei mai doriti angajatori din Romania.Murielle Lorilloux, CEO UPC si Vodafone Romania: "Aceasta achizitie transformatoare creeaza un partener important pentru servicii de telecomunicatii convergente si aduce, totodata, mai multa valoare clientilor nostri, facilitand un parcurs ascendent pentru economia digitala a Romaniei. De asemenea, acest lucru genereaza o oportunitate de a deveni un competitor si mai puternic pe piata locala de telecomunicatii.Angajatii UPC si Vodafone au o istorie de premiere de neegalat in tara noastra si chiar in Europa. Sunt increzatoare ca experienta si profesionalismul celor doua echipe vor conduce la noi premiere si inovatie in ceea ce priveste produsele de care vor beneficia utilizatorii romani".Vodafone are o istorie de 22 de ani in Romania. De-a lungul prezentei sale, operatorul a investit in inovatie si este primul care a furnizat serviciile de GPRS (2001), 3G (2005) si 4G (2012) . Printre premierele Vodafone Romania pe piata locala se numara primul serviciu de call center (1997), prima fundatie corporativa (1998), lansarea serviciului de SMS, a celui de date si fax in 1998, primul sistem de recunoastere automata a discursului (2014), prima retea NB-IoT (2018) si prima retea 5G (2019).UPC Romania are o istorie de peste 25 de ani pe piata locala. Compania a investit mereu in tehnologie si inovatie, oferind servicii de televiziune, internet in banda larga si telefonie prin intermediul unor retele superioare si prin platforme inovatoare de tehnologie. Premierele UPC in Romania includ lansarea televiziunii digitale, DVR (2008), HD (2009), 3D (2011) si a internetului de mare viteza (2013) . UPC Romania ofera viteze superioare de pana la 500 Mbps in toata aria de acoperire, cea mai buna experienta Wi-Fi cu modemul Connect Box (din 2015) si divertisment nelimitat prin platforma video de ultima generatie Horizon (2016).Vodafone Romania este o divizie a Vodafone Group Plc., unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunicatii mobile din lume, care ofera o gama de servicii ce include voce, mesaje, date si comunicatii fixe. Vodafone Group are divizii in 24 de tari, 42 de retele mobile partenere si operatiuni de broadband fix in 19 tari. La 30 iunie 2019, Vodafone Group avea 640 milioane de utilizatori ai serviciilor mobile si 21 milioane de utilizatori ai serviciilor broadband fix si 14 milioane de clienti ai serviciilor TV, incluzand toti clientii Vodafone din entitatile create in urma unor fuziuni si asocieri.