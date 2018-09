Vodafone anunta concedieri in masa, inclusiv in Romania

Concedierile fac parte dintr-un plan mai amplu ce vizeaza reducerea costurilor cu opt miliarde de euro, dupa ce mai multe functii back-office (activitati care nu presupun interactiunea directa cu clientii) vor fi preluate de roboti, a explicat Nick Read.Acesta a adaugat ca Vodafone ia in considerare vanzarea a zeci de mii de turnuri de telefonie mobila pentru a reduce datoria companiei, de 31 de miliarde de euro, daca se va ajunge la un acord corespunzator.In Europa, Vodafone are 110.000 de turnuri de telefonie mobila, din care controleaza direct 55.000. Actualul director, Vittorio Colao, nu a dorit sa vanda aceste active. Conform analistilor Barclays, valoarea turnurilor de telefonie mobila detinute de Vodafone in Europa se ridica la 12 miliarde de euro.Nick Read cauta sa raspunda temerilor investitorilor privind nivelul ridicat al datoriei si sustenabilitatea platii dividendelor, dupa achizitionarea unor active din Germania si Europa de Est ale operatorului de cablu Liberty Global, intr-o tranzactie evaluata la aproximativ 18 miliarde de euro."Prin imbunatatirea castigurilor si prin vanzarile de active vom reduce datoria", a dat asigurari viitorul director general al Vodafone.Detaliile privind planurile companiei britanice vor fi anuntate in noiembrie, cand vor fi publicate rezultatele financiare.Si alte companii, cum ar fi Deutsche Telekom, iau in considerare vanzarea turnurilor de telefonie mobila, in timp ce Sunrise in Elvetia si Altice in Portugalia au incheiat deja acorduri.In mai, Vodafone anunta ca directorul general Vittorio Colao va demisiona in octombrie, dupa zece ani petrecuti la conducerea companiei, si va fi inlocuit de directorul financiar Nick Read.Vodafone Romania este o divizie a Vodafone Group Plc., unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunicatii mobile din lume, care ofera o gama de servicii ce includ voce, mesaje, date si comunicatii fixe. Vodafone Group are divizii in 26 de tari, 49 de retele mobile partenere si operatiuni de broadband fix in 17 tari.