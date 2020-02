Vodafone elimina echipamentele Huawei din retelele sale din Europa

"Am decis acum, ca rezultat al precizarilor Comisiei Europene si a deciziei Guvernului britanic, sa eliminam Huawei din retelele de baza de telefonie mobila", a anuntat miercuri directorul general Nick Read."Implementarea acestei decizii ne va lua cinci ani, iar costurile se ridica la aproximativ 200 de milioane de euro", a precizat seful operatorului de telecomunicatii mobile din lume.Si grupul de telefonie Orange a anuntat luna trecuta ca a ales companiile europene Nokia si Ericsson in calitate de furnizori de echipamente pentru dezvoltarea unei retele de telefonie mobila 5G in Franta.Comisia Europeana a lasat la latitudinea statelor membre sa decida care este rolul pe care il va juca Huawei in retelele 5G, rezistand presiunilor venite din partea Washingtonului care ar fi dorit o interzicere totala a echipamentelor furnizate de firma chineza. Potrivit recomandarilor Executivului comunitar statele membre pot sa restrictioneze sau sa excluda furnizorii de echipamente 5G cu grad mare de risc din partile centrale ale infrastructurilor lor de telecomunicatii.