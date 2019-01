Vodafone renunta la 22% dintre angajatii sai din Spania

Intr-un comunicat de presa, Vodafone a precizat ca a luat aceasta decizie din "motive economice, productive si organizationale", adaugand ca va demara discutii cu reprezentantii sindicali la finele acestei luni si se asteapta ca acestea sa dureze aproximativ o luna, transmite Reuters.Operatorul de telefonie a anuntat inca din luna noiembrie a anului trecut ca intentioneaza sa isi scada costurile in Spania si Italia pentru a raspunde la conditiile dificile de business. Veniturile realizate de Vodafone Spania au scazut cu 3,2%, pana la 2,421 miliarde euro, in primul semestru al anului fiscal in curs, ca urmare a reducerii tarifelor din cauza competitiei acerbe.Acesta este al treilea program de concedieri colective demarat de Vodafone Spania in ultimii sase ani, dupa eliminarea a 1.000 de locuri de munca in urma preluarii furnizorului de cablu Ono in 2014 si a altor 900 de posturi in 2013.Vodafone Romania este o divizie a Vodafone Group Plc., unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunicatii mobile din lume, care ofera o gama de servicii ce includ voce, mesaje, date si comunicatii fixe. Vodafone Group are divizii in 26 de tari, 49 de retele mobile partenere si operatiuni de broadband fix in 17 tari.