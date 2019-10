Vodafone va reduce cu 15% suprafata magazinelor sale din Europa

Compania va efectua o revizuire generala a celor 7.700 de magazine din Europa, oferind mai multe servicii in 40% din unitati pana la finalul lui 2021, a explicat seful Vodafone.Serviciile oferite de Apple si Amazon au schimbat asteptarile clientilor, iar Vodafone spera sa-si imbunatateasca serviciile mai rapid decat rivalele BT, Deutsche Telekom si Telefonica, a adaugat Read.Acesta a dat asigurari ca Vodafone va continua sa-si deschida magazine in Marea Britanie.In septembrie, compania a anuntat ca intentioneaza sa deschida anul acesta 24 de magazine in sistem de franciza in Regatul Unit si examineasca posibilitatea inaugurarii a inca 50 de unitati in 2020.Vodafone Group are divizii in 25 de tari, 44 de retele mobile partenere si operatiuni de broadband fix in 19 tari. La 31 decembrie 2018, Vodafone Group avea 700 milioane de utilizatori ai serviciilor mobile si 21 milioane de utilizatori ai serviciilor broadband fix, incluzand toti clientii Vodafone din entitatile create in urma unor fuziuni si asocieri.Vodafone Romania este o divizie a Vodafone Group Plc., unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunicatii mobile din lume, care ofera o gama de servicii ce include voce, mesaje, date si comunicatii fixe. La finele anului trecut, Vodafone Romania avea 9,9 milioane de clienti, dintre care 9,2 milioane utilizatori ai serviciilor mobile.