Bulgaria sustine ca ramane in cursa pentru atragerea investitiei Volkswagen

Ca si in cazul Turciei, Bulgaria a facut producatorului auto german o oferta tentanta si acum asteapta decizia. Faptul ca din 20 de tari care concurau pentru investitia Volkswagen au ramas doar doua reprezinta un semn de apreciere, a declarat Karanikolov.Acesta sustine ca in ultimele luni un important investitor strategic din domeniul auto si-a exprimat interesul pentru a deschide o unitate in Bulgaria, unde ar putea fi create astfel 120.000 de noi locuri de munca.Negocierile cu reprezentantii Volkswagen vor continua in urmatoarele luni, a dat asigurari oficialul bulgar.Volkswagen inca nu a luat o decizie privind construirea unei noi fabrici multibrand in Turcia, a afirmat saptamana trecuta un purtator de cuvant al grupului german Leslie Bothge."In ultimele luni am examinat diverse locatii din Europa si am facut o lista scurta. Nivelul preliminar al negocierilor este acum insotit de discutii concrete, dar o decizie finala nu va fi luata pe baza rezultatelor discutiilor. Nu putem da publicitatii detaliile privind locatiile specifice", a spus Leslie Bothge.Declaratia vine dupa ce publicatia Automobilwoche a anuntat, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, ca Volkswagen intentioneaza sa construiasca o noua fabrica multibrand in Turcia. Consiliul de supervizare al Volkswagen a decis ca noua unitate sa fie construita in apropierea orasului Izmir, unde vor fi produse si modele Skoda - subsidiara Volkswagen - sustine Automobilwoche.Si presa internationala a speculat ca Turcia este favorita deoarece Qatar - care detine o participatie de 17% la grupul german - are o influenta decisiva in privinta deciziei si sprijina autoritatile de la Ankara pentru a obtine investitia.In mai, saptamanalul ceh Skodovacky anunta ca o noua facilitate de productie pentru modelele Skoda si Volkswagen va fi construita in Turcia sau Bulgaria.Turcia are o infrastructura solida, dar Bulgaria este o alta optiune, deoarece este mult mai stabila din punct de vede politic si este un stat membru al UE, a explicat seful sindicatului Skoda, Jaroslav Povsik, pentru publicatia ceha.Pe 18 noiembrie anul trecut, seful grupului Volkswagen AG, Herbert Diess, declara ca producatorul auto cauta un loc pentru o noua fabrica multibrand in Europa de Est, a carei productie ar urma sa inceapa dupa 2022.La noua unitate din Europa de Est, care ar urma sa aiba 5.000 de angajati, vor fi produse SUV-urile Skoda Karoq si Seat Ateca, acestea fiind in prezent fabricate la Kvasiny (Cehia).Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Lamborghini, Skoda, Seat, Bentley, Audi si Bugatti, dar si camioanele MAN si Scania.