La trei ani dupa Dieselgate, Volkswagen este din nou acuzat in SUA

"VW a emis bonduri si titluri garantate cu active (asset-backed securities) pe pietele din SUA, in perioada aprilie 2014 - mai 2015, chiar daca sefii companiei stiau ca un milion de vehicule depaseau semnificativ standardele privind emisiile poluante", se arata in comunicatul SEC.In 2015, testele efectuate de Agentia americana pentru mediu (EPA) au aratat ca a trisat la testarea emisiilor instaland un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.Prin instalarea softului, Autoritatea de supraveghere a pietelor financiare din SUA crede ca VW i-a expus pe investitorii din SUA unor riscuri inacceptabile.Grupul german a respins acuzatiile, sustinand ca bondurile au fost vandute doar investitorilor institutionali, care aveau experienta. "Acesti investitori majori nu au fost afectati in niciun fel", a afirmat un purtator de cuvant al VW.Winterkorn a demisionat imediat dupa aparitia, in septembrie 2015, a informatiilor privind emisiile si a negat intotdeauna ca stia despre soft.Deja Volkswagen a platit in SUA peste 25 de miliarde de dolari din cauza scandalului emisiilor.