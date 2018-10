Audi a fost amendata cu 800 de milioane de euro pentru manipularea emisiilor

"Din cauza acestor elemente speciale, Audi Group isi va inrautati semnificativ estimarile privind performantele in anul fiscal 2018", se arata intr-un comunicat al Audi. Castigurile firmei mama Volkswagen vor fi, de asemenea, afectate.Audi a acceptat amenda si nu a facut apel, asumandu-si responsabilitatea pentru devierile de la cerintele autoritatilor de reglementare, a precizat brandul.In iunie, procurorii germani au impus grupului Volkswagen o amenda in valoare de peste un miliard de euro pentru manipularea emisiilor, iar producatorul auto a anuntat ca va accepta aceasta amenda si isi va asuma responsabilitatea pentru scandalul Dieselgate.Amenda impusa de procurorii germani vine la aproape trei ani dupa ce Volkswagen, cel mai mare producator auto mondial, a recunoscut ca a utilizat un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel. Dupa ce, in 2015, a recunoscut ca a utilizat un software pentru a eluda standardele de emisii poluante, Volkswagen a promis miliarde de dolari pentru a-i despagubi pe detinatorii de autovehicule diesel din SUA. Insa, pana acum, Volkswagen a refuzat sa adopte o masura similara pentru cele 8,5 milioane de vehicule din Europa implicate in acest scandal, din cauza diferentelor existente in legislatie.