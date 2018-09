Volkswagen nu are de gand sa rascumpere si masinile diesel vechi, asa cum vrea Merkel

Volkswagen respinge insa propunerea conform careia producatorii auto trebuie sa rascumpere vehiculele diesel mai vechi, sustin sursele.Reprezentantii Volkswagen nu au dorit sa comenteze informatia.Olaf Scholz, ministrul german de Finante, a avertizat producatorii auto a nu trebuie sa se bazeze pe sprijinul statului in privinta actualizarii costisitoare a sistemului hardware."Nu cred ca este o problema care sa aiba legatura cu fondurile publice", a declarat pentru DPA Olaf Scholz, care este si vicecancelar.Acesta a apreciat ca este de preferat o reconfigurare a sistemului hardware in loc de interzicerea vehiculelor echipate cu motoare diesel, care ar afecta "modul de viata a milioane de cetateni".Si ministrul german al Transporturilor, Andreas Scheuer, a afirmat ca planul sau de a lupta impotriva poluarii in orase, prin reconfigurarea sistemului hardware la vehiculele echipate cu motoare diesel mai vechi, nu implica folosirea banilor platitorilor de taxe sau a proprietarilor de masini."Conceptia mea actuala este ca nu vom apela la banii contribuabililor sau ai proprietarilor de masini. Aceasta inseamna ca producatorii auto din Germania vor trebui sa creeze cadrul care sa-i ajute sa recastige increderea", a declarat Scheuer, pentru postul de televiziune ZDF.Vineri, Guvernul de la Berlin va fi gazda unui summit la nivel inalt pentru a se ajunge la un acord vizand reducerea poluarii cauzate de vehiculele diesel fara a se recurge la interdictii.Surse guvernamentale au declarat, pentru Reuters, ca la reuniune vor participa ministrii Mediului - Svenja Schulze - si ai Economiei - Peter Altmaier. Parerile oficialilor germani privind reducerea poluarii cauzate de vehiculele diesel sunt diferite. In timp ce ministrul Mediului este in favoarea unor costuri de 3.000 de euro per vehicul pentru reconfigurarea sistemului hardware, ministrul Transporturilor doreste subventii pentru proprietarii vehiculelor echipate cu motoare diesel mai vechi care achizitioneaza modele noi, mai putin poluante.Ministrul Mediului a scris pe Twitter ca problema nu poate fi rezolvata fara reconfigurarea sistemului hardware si a adaugat: "Cel mai corect si mai bun mod de a rezolva criza diesel il reprezinta plata procedurii de reconfigurare de catre producatorii auto".Vineri, revista germana Spiegel a anuntat, fara a cita sursa informatiei, ca Angela Merkel sprijina propunerea de a se solicita reconfigurarea sistemului hardware la vehiculele echipate cu motoare diesel mai vechi, pentru a reduce poluarea.Merkel a decis in favoarea unei actualizari obligatorii si a cerut ministrului Transporturilor sa elaboreze un proiect de lege care sa permita functionarea masinilor cu norma de poluare Euro 5, pentru a evita restrictiile anuntate deja in unele orase din Germania.Poluarea urbana in multe orase germane este mai ridicata decat prevad normele UE, determinand autoritatile sub presiune sa gaseasca metode de a reduce poluarea.Germania s-a angajat ca pana la sfarsitul anului sa actualizeze softul la aproximativ 5,3 milioane de masini echipate cu motoare diesel, pentru a reduce emisiile poluante cu pana la 30%.In februarie, un tribunal german a decis ca orasele din Germania pot interzice circulatia celor mai poluante automobile diesel pe strazile lor. Teama ca aceste interdictii vor fi puse in aplicare a dus la scaderea semnificativa a vanzarilor de autoturisme diesel pe cea mai mare piata auto din Europa.Industria auto germana, unde lucreaza aproximativ 800.000 de angajati, este afectata de reactia negativa fata de automobilele echipate cu motoare diesel dupa ce, in luna septembrie 2015, Volkswagen a recunoscut ca a utilizat un software pentru a eluda standardele de emisii poluante. Acest scandal s-a extins la nivelul intregii industrii si a stimulat in alte tari investitiile in vehiculele electrice.Pentru a reduce nivelul poluarii si a evita interzicerea totala a vehiculelor diesel, Volkswagen, Daimler si alti producatori auto si-au accelerat eforturile de dezvoltare a masinilor electrice.