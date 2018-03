Angajatii germani ai Volkswagen vor primi un bonus de 4.100 de euro pentru rezultatele din 2017

Bonusul anual pentru 2017 a fost majorat la 4.100 de euro per angajat, de la 2.905 euro anul trecut, se arata in publicatia "Mitbestimmen" distribuita joi personalului de la Volkswagen., adica aproximativ 120.000 de angajati."Angajatii au o contributie majora la faptul ca marca VW, in pofida tuturor dificultatilor, este astazi intr-o pozitie mult mai buna", a declarat directorul marcii VW, Herbert Diess.Avand in vedere ca o plata in avans in valoare de 1.621 euro a fost facuta la finele lunii noiembrie 2017, restul urmeaza a fi platit in cursul lunii mai anul curent.Anul trecut profitul realizat de grupul VW s-a dublat pana la 13,8 miliarde euro in timp ce vanzarile au crescut cu 6% pana la nivelul record de 230,7 miliarde euro, chiar daca producatorul german face fata tranzitiei la automobilele electrice si cele fara sofer in timp ce acopera costurile manipularii emisiilor poluante.