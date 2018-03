Directorul general al Volkswagen a castigat in 2017 un salariu de mare fotbalist

Salariul si primele acordate lui Matthias Mueller, 64 de ani, au fost cu aproape 20% mai mari decat pachetul salarial de 8,6 milioane euro acordat in 2017 omologului de la Daimler, Dieter Zetsche, chiar daca marca Mercedes-Benz si-a devansat rivalii Audi si BMW pentru titlul de cel mai mare constructor auto mondial, informeaza Reuters.Comparativ, in 2016, Matthias Mueller a castigat 7,3 milioane euro, dupa introducerea unor noi norme de remunerare a sefilor de la VW in urma criticilor investitorilor fata de bonusurile mari platite in pofida scandalului "dieselgate" din 2015.Anul trecut profitul realizat de grupul VW s-a dublat pana la 13,8 miliarde euro in timp ce vanzarile au crescut cu 6% pana la nivelul record de 230,7 miliarde euro.Potrivit unor surse din interiorul VW, pachetul salarial al lui Matthias Mueller a depasit limita de 10 milioane de euro gratie avantajelor si a contributiilor la fondurile pensii.De asemenea, compensatia totala a membrilor boardului executiv al VW a crescut cu 27% pana la 50,3 milioane euro anul trecut, de la 39,6 milioane euro in 2016.