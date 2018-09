Cel mai mare producator auto mondial tinteste o marja de profit de minimum 7% pentru a face fata crizelor

"O rentabilitate a vanzarilor de, un procent de 5-6% ar permite companiei sa faca investitii, iar cu", a declarat Diess.In august, brandul Volkswagen a vandut pe plan global peste 513.300 de vehicule, o crestere de 3,7% fata de perioada similara din 2017 si un nou record pentru luna august.In primele opt luni din acest an, VW a livrat clientilor din intreaga lume 4.137.900 vehicule, un avans de 6,2% fata de perioada similara din 2017 si un nou record.Herbert Diess a avertizat luna trecuta ca noile proceduri mai stricte de testare a poluarii ar putea afecta tintele de profit ale grupului german, iar sporirea protectionismului reprezinta o amenintare pentru industria auto globala.Productia a 250.000 de vehicule ar putea fi intarziata deoarece VW trebuie sa testeze vehiculele utilizand WLTP, inainte ca acestea sa fie puse in vanzare. Insa, noua procedura armonizata la nivel mondial de testare a vehiculelor usoare (WLTP), bazata pe date obtinute in conditii reale de drum, a generat emisii mai mari de dioxid de carbon pentru anumite vehicule, intarziind certificarea oficiala si vanzarile.in trimestrul doi din 2018, peste estimarile analistilor, datorita vanzarilor record (2,8 milioane de vehicule).In perioada aprilie - iunie 2018, profitul a urcat la 3,31 miliarde de euro (3,85 miliarde de dolari), de la 3,10 miliarde de euro in urma cu un an, chiar daca VW a platit o amenda de un miliard de euro din cauza scandalului emisiilor poluante (Dieselgate) si cheltuieli judiciare de 600 de milioane de euro.Veniturile au crescut cu 3,4% in trimestrul doi, la 61,14 miliarde de euro, in timp ce marja de profit a urcat la 9,1%, de la 7,7%. In primele sase luni din 2018, vanzarile Volkswagen au inregistrat un avans de 7,1%, la 5,5 milioane de vehicule.Grupul auto si-a mentinut obiectivele pe 2018 anuntate in februarie, previzionand un profit obtinut din vanzari intre 6,5% - 7,5% inaintea elementelor exceptionale, comparativ cu 7,4% in 2017., in timp ce vanzarile ar putea creste moderat peste nivelul de anul trecut, de 10,7 milioane de vehicule, a informat VW.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley si Bugatti, dar si camioanele MAN si Scania.