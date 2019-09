Analiza: Numarul masinilor diesel care circula in Europa a crescut cu 74% in ultimii 4 ani

In acest context, Romania a inregistrat cea mai ridicata rata a importurilor de masini diesel in regiune, precizeaza documentul.'Desi Romania se afla la mijlocul clasamentului, tara noastra a inregistrat cea mai mare rata de importuri a dieselurilor poluante in Europa Centrala si de Est. Acest fapt se datoreaza taxarii precare din ultimii trei ani a masinilor care emit noxe si pulberi in suspensie. Pe de alta parte, masurile administratiilor locale privind limitarea accesului masinilor poluante sunt firave, iar impactul dieselurilor asupra calitatii aerului in centrele urbane este semnificativ', declara Raul Cazan, presedintele 2Celsius.Analiza releva o crestere cu 18%, in ultimele 12 luni, si un salt de 74%, din 2016. Realizatorii cercetarii sustin ca "avand in vedere ca Volkswagen este inca suspectata ca instaleaza dispozitive de manipulare a emisiilor, numarul real al masinilor poluatoare ar putea fi mult mai mare".Calculele se bazeaza pe date referitoare la vanzarile din 2008 pana in prezent, precum si pe date privind emisiile reale din atmosfera. "Acestea arata ca producatorii de masini continua sa vanda autovehicule diesel poluatoare. Aproape o cincime din acestea sunt in Germania (9,9 milioane), urmata de Franta (9,8 milioane) si Marea Britanie (8,5 milioane). Impreuna cu Italia, Spania si Belgia, cele sase tari reprezinta 81% din flota poluatoare a UE", se mentioneaza in concluziile analizei de specialitate."Principalul motiv pentru cresterea numarului acestor masini este decizia producatorilor de a-si maximiza profiturile vanzand in continuare modelele diesel existente in loc de a investi in modele mai curate. Din 2015 cand a izbucnit scandalul Dieselgate, primii cinci producatori de masini care au vandut peste doua treimi din autovehiculele diesel din UE au inregistrat profituri de peste 140 de miliarde de euro", sunt de parere realizatorii cercetarii.Potrivit sursei citate, Grupul Volkswagen este responsabil pentru mai mult de 20% din masinile si dubele diesel din UE (11,6 milioane), Renault-Nissan pentru 8,1 milioane, iar PSA Group pentru 7,2 milioane."Este scandalos sa vedem cum creste numarul masinilor diesel pe drumurile din UE si cum depaseste 50 de milioane. Asta se intampla din cauza ca producatorii prioritizeaza profiturile, si nu sanatatea oamenilor. Decidentii se fac ca nu vad aceasta sursa majora de poluare a aerului si refuza sa oblige producatorii sa faca modele mai curate', spune Florent Grelier, reprezentant al organizatiei Transport & Environment.Conform datelor Agentiei Europene de Mediu, expunerea la oxid de azot, substanta emisa de motoarele diesel, a cauzat decesul prematur al 79.000 de persoane din 41 de tari europene, in 2015.Federatia Europeana pentru Transport si Mediu (T&E) are ca scop promovarea si crearea atat la nivelul Uniunii Europene, cat si la nivel global, de politici pe domeniul transporturilor, bazate pe principii de dezvoltare sustenabila. Infiintata in anul 1990, T&E reprezinta 58 de organizatii din 26 de tari din Europa, in special grupuri de mediu si militanti care lucreaza pentru politici de transport durabile la nivel national, regional si local.Entitatea coordoneaza Coalitia Internationala pentru Aviatie Durabila (ICSA), care are statutul de observator la Organizatia Aviatiei Civile Internationale (ICAO) si este membra a Coalitiei pentru Transporturi Navale (CSC), ce detine statutul de observator in cadrul Organizatiei Maritime Internationale (OMI).2Celsius (2C) este organizatie membra a retelei Transport si Mediu de la Bruxelles (T&E).