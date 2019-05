Europa curata automobilele diesel in ritm de melc: 3 din 4 Volkswagen nu au fost inca rechemate pentru remedii

"Ritmul de melc in a curata automobilele diesel din Europa este inacceptabil. Industria a avut patru ani de la scandalul diesel, dar nu si-a indeplinit angajamentele de a repara automobilele manipulate. Este timpul ca guvernele sa faca rechemari obligatorii in intreaga Uniune Europeana. Acest lucru nu necesita noi legi, ci doar vointa politica. Piata unica a Uniunii Europene nu exista atunci cand vine vorba de emisiile de la automobile. Ea functioneaza doar pentru vanzarea de autoturisme, dar nu pentru a le rechema atunci cand lucrurile merg prost. Nu trebuie sa existe cetateni de mana a doua in Europa. Fiecare european are dreptul egal la aer curat. Recenta "foaie de parcurs a UE privind vehiculele curate" arata ca guvernele si industria stiu exact ce trebuie facut, trebuie doar sa inceapa implementarea", atrage atentia Florent Grelier, inginer de vehicule curate la T&E.Analizele noilor date ale Uniunii Europene releva faptul ca doar 10 milioane din cele 43 de milioane de automobile si camionete extrem de poluante care au fost prinse in scandalul emisiilor Dieselgate au fost retrase incepand cu anul 2015 si, desi aceste masuri necesita doar o solutie extrem de ieftina si cel mai putin eficienta - reparatia softului, problema nu va fi finalizata in urmatorii doi ani.La nivel european, situatia este si mai grava pentru consumatorii si pentru sanatatea publica din Europa Centrala si de Est, unde doar 55% din automobilele grupului Volkswagen au fost retrase, comparativ cu 83% in Europa de Vest.In randul acestor state, Romania este tara cel mai grav afectata din UE, cu doar 37% rechemari ale masinilor Volkswagen prinse cu software trisor. Realizatorii analizei de specialitate considera ca dieselurile poluante si nereparate sunt livrate chiar in aceste tari estice, precum Romania, deoarece sunt din ce in ce mai mult supuse interdictiilor in orase occidentale, precum Paris, Madrid si Hamburg. Peste 350.000 de masini diesel second-hand extrem de poluante, in principal din Germania, au fost exportate in Romania numai in 2017."Protejarea cetatenilor de efectele nocive ale emisiilor de la diesel-urile poluante nu trebuie sa o faca doar UE. Statele membre est-europene si, in special, Romania au obligatia sa ia masuri urgente la nivel guvernamental: importi masina diesel la mana a doua numai daca a fost in prealabil rechemata. Mai mult, a sosit timpul ca orasele mari din Romania, precum Bucuresti, Brasov, Iasi, Cluj sau Timisoara, sa ia masuri locale drastice: stabilirea de zone cu emisii zero (sau emisii scazute) sau chiar, mai radical, interzicerea accesului diesel-urilor poluante pe teritoriul orasului. E timpul ca primarii sa fie mai preocupati de incidenta bolilor respiratorii si a cancerului pulmonar in comunitatile lor decat de falsul confort al unui numar restrans de soferi', sustine Raul Cazan, presedintele 2Celsius, organizatie membra a retelei Transport si Mediu de la Bruxelles (T&E).Datele T&E indica faptul ca exista inca 43 de milioane de automobile si camionete diesel cu grad ridicat de poluare - principala cauza a depasirilor toxice ale NO2 in zonele urbane - pe drumurile UE.La data de 18 martie 2019, Comisia Europeana a publicat o "foaie de parcurs europeana privind vehiculele curate" care s-a bazat pe lucrul cu expertii nationali si a prezentat solutii concrete pentru "mostenirea" Dieselgate". In acest context, T&E a analizat foaia de parcurs si a facut recomandari pentru punerea sa in aplicare.Federatia Europeana pentru Transport si Mediu (T&E) are ca scop promovarea si crearea atat la nivelul Uniunii Europene, cat si la nivel global, de politici pe domeniul transporturilor, bazate pe principii de dezvoltare sustenabila. Infiintata in anul 1990, T&E reprezinta 58 de organizatii din 26 de tari din Europa, in special grupuri de mediu si militanti care lucreaza pentru politici de transport durabile la nivel national, regional si local.Entitatea coordoneaza Coalitia Internationala pentru Aviatie Durabila (ICSA), care are statutul de observator la Organizatia Aviatiei Civile Internationale (ICAO) si este membra a Coalitiei pentru Transporturi Navale (CSC), ce detine statutul de observator in cadrul Organizatiei Maritime Internationale (OMI).Investitorii au pierdut milioane de euro in septembrie 2015, cand Volkswagen a recunoscut ca a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel. Scandalul a costat Volkswagen peste 27 de miliarde de euro.