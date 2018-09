Proces colectiv impotriva Volkswagen: doua milioane de clienti din Germania cer despagubiri

Plangerea vizeaza vehiculele cu motoare diesel de tip EA 189, iar obiectivul este de a stabili ca cei care au achizitionat masini VW au fost in mod intentionat lezati in urma folosirii de catre producatorul auto a unui soft pentru a eluda standardele de emisii poluante, a informat VZBV.Institutia vrea sa obtina compensatii pentru cei aproximativcare nu sunt atat de prietenoase cu mediul cum sustinea grupul auto atunci cand consumatorii au facut achizitia, transmite Reuters.Volkswagen a informat ca posibilitatea unui proces colectiv nu modifica punctul sau de vedere conform caruia nu exista baza legala pentru consumatori pentru a face plangeri legate de scandalul emisiilor poluante in Germania.Luni, Volkswagen a fost dat in judecata de peste 1.600 de investitori, acestia cerand daune de 9,2 miliarde de euro (10,6 miliarde de dolari) in urma pierderilor suferite ca urmare a scandalului Dieselgate.Este vorba despre 1.670 de plangeri depuse de investitori, ca urmare a scaderii pretului pe actiune, dupa declansarea scandalului, in septembrie 2015.Compania a platit pana acum amenzi si penalitati de 27,4 miliarde de euro."Volkswagen ar fi trebuit sa informeze piata ca a inselat si a generat riscuri de miliarde", a spus Andreas Tilp, unul dintre avocatii implicati.Volkswagen face obiectul unor investigatii in mai multe tari, dupa ce a recunoscut ca a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley si Bugatti, dar si camioanele MAN si Scania.