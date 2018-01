Lupta stransa intre Volkswagen si Toyota pentru titlul de cel mai mare producator auto in 2017

Majorarea livrarilor la nivel de grup, care includ si brandurile de lux Audi si Porsche, au ajutat la o crestere a veniturilor de peste 220 de miliarde de euro, pentru prima data dupa nivelul record din 2016, de 217 miliarde de euro, sustine publicatia germana.Un purtator de cuvant al VW a refuzat sa comenteze informatia. Grupul german va publica in 17 ianuarie datele oficiale privind vanzarile in 2017 si rezultatele financiare spre sfarsitul lunii februarie.Scandalul Dieselgate, cel mai grav din istoria Volkswagen, a izbucnit in 18 septembrie 2015, iar VW a pierdut peste 20 de miliarde de euro din capitalizarea bursiera. In 2016, vanzarile grupului au urcat cu 3,8%, la nivelul a record 10,3 milioane de vehicule, datorita majorarii cererii in China si Europa.Luna trecuta, Toyota a anuntat ca se asteapta sa vanda pe plan global 10,35 milioane de vehicule in 2017, in crestere cu 2% fata de 2016. Compania nipona, care detine brandurile Toyota, Lexus, Daihatsu si Hino, estimeaza ca va livra anul acesta 10,5 milioane de vehicule.