Majoritatea masinilor Volkswagen din UE au fost reparate. Romania se misca cel mai incet

Volkswagen a recunoscut ca, in perioada 2005 - 2015, a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel, declansand cel mai mare scandal din istoria companiei."In mare parte Volkswagen a indeplinit planul de actiune promis", a afirmat Vera Jourova, comisarul pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, adaugand ca procentul realizarii reparatiilor difera de la, transmite AFP.Clientii care nu au beneficiat inca de repararea masinilor pot pana in 2020 sa rezolve aceasta problema, a explicat oficialul european.Atitudinea VW fata de proprietarii de masini din Europa a fost una de desconsiderare, a declarat Jourova. In SUA, grupul german a acceptat sa plateasca compensatii clientilor si dealerilor.Comisia Europeana si autoritatile pentru protectia consumatorilor din UE regreta de asemenea ca "firma nu a acordat garantii depline si clare in cazul problemelor care ar putea aparea dupa reparatii". Volkswagen a reparat aproximativ 80% din cele 8,5 milioane de vehicule vandute in Europa cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.Scandalul Dieselgate a costat pana acum grupul Volkswagen peste 25 de miliarde euro in rascumparari, amenzi si compensatii iar compania este implicata in continuare in dispute juridice atat in Germania cat si peste hotare.