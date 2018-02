Nemtii au negociat si au castigat! Muncitorii de la Volkswagen au obtinut salarii mai mari si prime in bani sau zile libere

Acordul este similar celui obtinut luna aceasta de IG Metall pentru cei aproximativ 3,9 milioane de angajati din industria germana.Ca parte a acordului cu cel mai mare producator auto european, muncitorii de la fabricile din vestul Germaniei vor primi o plata suplimentara echivalenta cu 27,5% din salariul lunar, o data pe an, incepand din 2019. Alternativ, acesti angajati pot opta ca in locul banilor sa beneficieze de sase zile libere suplimentare, a informat IG Metall.Sindicatul solicitase majorarea salariilor cu 6%, imbunatatirea schemei de pensionare in cadrul VW si angajarea mai multor ucenici, in conditiile in care se schimba tehnologia de fabricatie a masinilor.