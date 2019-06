UE: Volkswagen si Fiat Chrysler s-ar putea confrunta cu amenzi masive din cauza emisiilor

Studiul arata cat de dificil este pentru producatorii auto sa indeplineasca reglementarile europene care prevad reducerea emisiilor automobilelor pentru pasageri la 95 de grame de CO2 per kilometru pana in 2021.AlixPartners estimeaza marimea potentialelor amenzi pe baza nivelului emisiilor raportate de producatorii auto la finalul lui 2017. De atunci, majoritatea si-au redus emisiile de CO2 prin vanzari mai ridicate de vehicule electrice si hibride.Volkswagen a anuntat ca intentioneaza sa indeplineasca reglementarile din Europa, in timp ce Fiat Chrysler sustine ca va apela la cea mai ieftina optiune pentru respectarea acestor reglementari, o masura care ar putea include plata amenzilor.Volvo si Toyota sunt singurii mari producatori auto care nu se vor confrunta cu amenzi si ar putea vinde surplusul lor de credite de emisii de CO2 altor grupuri auto, arata studiul AlixPartners.Conform acestuia, cea mai mare amenda se va aplica grupului german Volkswagen deoarece are cea mai mare cota de piata din Europa. Pentru a indeplini normele UE, VW vrea sa lanseze productia de masa a vehiculelor electrice in 2020.AlixPartners estimeaza ca in urmatorii trei ani vanzarile auto vor stagna sau vor scadea, afectand marjele de profit ale furnizorilor si producatorilor auto.Proiectarea si producerea simultana a vehiculelor electrice si a celor cu combustie va costa anual producatorii auto 2,3 miliarde de dolari pe platforma, se arata in studiu.Conform datelor publicate de Parlamentul European, exista doua modalitati de reducere a emisiilor de CO2 la masini: eficientizarea acestora sau schimbarea combustibilului. In momentul de fata, majoritatea masinilor din Europa folosesc benzina (52%) si motorina (37%) . In pofida cotei mici de piata (aproximativ 1,5% dintre masinile noi), numarul de inmatriculari de automobile electrice in UE a crescut constant in ultimii ani. Vanzarile de vehicule cu baterii electrice in UE au crescut cu 51% in 2017 fata de 2016.Dupa ce Volkswagen a recunoscut ca, in perioada 2005 - 2015, a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel, guvernele europene au ordonat efectuarea de teste de emisii la toatele modelele de autovehicule aflate in prezent in circulatie.Analistii sustin ca la vehiculele incriminate sistemul de filtrare a emisiilor poluante este dezactivat cand temperatura exterioara coboara sub un anumit nivel. Conform normelor europene in vigoare, aceasta procedura nu este permisa decat in situatia in care permite evitarea unui accident sau pagubelor produse motorului. In consecinta, autoritatile au cerut producatorilor auto sa revizuiasca acest mecanism.