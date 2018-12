"Suntem in negocieri avansate cu Ford Corporation pentru a pune la punct o adevarata alianta auto mondiala care ar consolida de asemenea industria auto americana", a spus Herbert Diess, la finalul unei reuniuni care a avut loc la Casa Alba, transmite Reuters.De asemenea, Diess a precizat ca Volkswagen, care are deja o uzina in statul american Tennessee, "analizeaza posibilitatea construirii celei de-a doua uzine in SUA".Prezent la un alt eveniment care a avut loc la Detroit, directorul Ford, Bill Ford Jr, a declarat ca discutiile cu Volkswagen cu privire la o alianta decurg "foarte bine". Rugat sa comenteze declaratiile lui Herbert Diess potrivit carora Volkswagen ar putea asambla automobile in uzinele Ford din SUA, Bill Ford a spus ca deocamdata cele doua companii nu au discutat aceste detalii.Herbert Diess a repetat marti ca in eventualitatea unei aliante cu Ford, Volkswagen nu va prelua o participatie la constructorul american. "Punem la punct o alianta cu Ford care va consolida pozitia Ford in Europa pentru ca vom utiliza aceleasi platforme. Am putea utiliza capacitatile Ford din SUA pentru a construi automobile pentru noi", a aratat Diess.Alianta negociata de Volkswagen si Ford sugereaza ca zilele in care un producator auto putea sa creasca in mod independent s-au terminat, in conditiile in care tarifele, noile tehnologii si normele stricte de poluare duc la fragmentarea unor piete care odata erau globale. Firmele care incercau sa lanseze vehicule care sa satisfaca consumatorii din intreaga lume pentru a realiza economii, incearca in prezent sa profite de avantajele oferite de anumite segmente specifice de piata precum SUV-uri hibride, camionete de tip pickup specifice pietei din America de Nord sau modele citadine in Europa.