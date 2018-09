Volkswagen incepe in forta productia de masini electrice

Grupul Volkswagen, care include si brandurile Skoda, SEAT, Audi si Porsche, va fabrica cu aceasta platforma 27 de modele pentru patru branduri ale grupului, incepand cu modelul Volkswagen ID care va fi produs din 2019 la fabrica din Zwickau, Germania, transmit Xinhua si Reuters.Dupa scandalul emisiilor (Dieselgate), grupul Volkswagen a lansat un plan ambitios pentru a deveni lider in domeniul vehiculelor electrice, investind sase miliarde de euro, din care 1,5 miliarde de euro vor ajunge la fabricile din Germania: Braunschweig, Salzgitter si Kassel."In prima faza, vom produce aproximativ zece milioane de vehicule pe baza platformei modulare MEB", a afirmat seful diviziei de mobilitate electrica, Thomas Ulbrich, la o prezentare in Dresda.Obiectivul VW este sa vanda anual trei milioane de vehicule electrice pana in 2025.Recent, Volkswagen AG a anuntat si modificarea siglei brandului, pentru prima data din 2012, deoarece se pregateste pentru era vehiculelor electrice si incearca sa-si refaca imaginea, afectata de Dieselgate.Noua sigla va fi prezentata anul viitor, odata cu lansarea unor modele electrice.Adaptandu-se perioadei actuale, sigla va trebui sa fie vizibila atat pe masini cat si pe ecranele smartphone-urilor, a anuntat Jochen Sengpiehl, seful de marketing al brandului VW.Emblema VW, modificata ultima data in urma cu sase ani cu o imagine tridimensionala, s-a schimbat foarte putin de la renasterea producatorului auto, dupa Al Doilea Razboi Mondial.De asemenea, brandul VW va extinde utilizarea mediilor digitale si a retelelor de socializare, pentru a-i convinge pe consumatorii sceptici sa treaca la vehiculele electrice. O imagine proaspata a brandului reprezinta cheia planului de 20 de miliarde de euro al Volkswagen de cucerire a pietei vehiculelor electrice.In pofida amenzilor, a litigiilor judiciare si a prejudicierii reputatiei companiei in urma Dieselgate, grupul VW a raportat in 2017 vanzari record de 10,74 milioane de vehicule si un profit de 11,6 miliarde de euro (14,3 miliarde de dolari) .