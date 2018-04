Volkswagen isi schimba sigla pentru a-si reface imaginea patata de scandalul Dieselgate

Noua sigla va fi prezentata anul viitor, odata cu lansarea unor modele electrice.Adaptandu-se perioadei actuale, sigla va trebui sa fie vizibila atat pe masini cat si pe ecranele smartphone-urilor, a anuntat Jochen Sengpiehl, seful de marketing al brandului VW, transmite Bloomberg.Emblema VW, modificata ultima data in urma cu sase ani cu o imagine tridimensionala, s-a schimbat foarte putin de la renasterea producatorului auto, dupa al Doilea Razboi Mondial."Brandul VW nu este in cea mai buna forma, comparativ cu anii precedenti", deoarece marca si-a piedut din atractie incercand sa fie "prea nemteasca". "Nu este numai din cauza scandalului legat de emisiile motoarelor diesel", a declarat Sengpiehl.De asemenea, brandul VW va extinde utilizarea mediilor digitale si a retelelor de socializare, pentru a-i convinge pe consumatorii sceptici sa treaca la vehiculele electrice.O imagine proaspata a brandului reprezinta cheia planului de 20 de miliarde de euro al Volkswagen de cucerire a pietei vehiculelor electrice."Principala provocare este: Cum facem sa patrunda oamenii in lumea electrica. Vrem ca oamenii sa se amuze cu asta. Trebuie sa fim mai plini de culoare", a afirmat Sengpiehl.In pofida amenzilor, a litigiilor judiciare si a prejudicierii reputatiei companiei in urma Dieselgate, grupul VW a raportat in 2017 vanzari record de 10,74 milioane de vehicule si un profit de 11,6 miliarde de euro (14,3 miliarde de dolari).