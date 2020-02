Volkswagen plateste despagubiri de 830 de milioane de euro in Germania pentru Dieselgate

VW a acceptat sa plateasca 830 de milioane de euro (920 milioane de dolari), ca parte a intelegerii, a anuntat compania germana.Cei 830 milioane de euro vor fi impartiti intre cei aproximativ 260.000 de soferi care au dat VW in judecata. Suma exacta va depinde de model si de anul de fabricatie al masinii.Acordul reprezinta "o solutionare corecta si verificabila". "VW va face acum tot ce-i sta in putere pentru a oferi si a efectua plati exceptionale cat mai curand posibil", a afirmat seful Departamentului juridic, Hiltrud Werner.Volkswagen a recunoscut in 2015 ca a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel. Pana acum, scandalul a costat producatorul auto german aproximativ 30 de miliarde de dolari.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley si Bugatti, dar si camioanele MAN si Scania.