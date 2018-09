Volkswagen renunta din 2019 la fabricarea unui celebru model

Grupul german va opri productia in iulie 2019 la uzina sa din Mexic, dupa ce va fabrica cateva modele pentru a celebra succesul Beetle, transmit BBC, Reuters si DPA.In ultimii ani, Volkswagen a analizat o posibila restilizare a modelului Beetle, chiar si lansarea unor versiuni electrice, inainte de a decide sa abandoneze acest proiect.Dar Hinrich J Woebcken, presedinte director general al subsidiarei Volkswagen din America de Nord, nu a exclus complet ca modelul sa fie fabricat din nou in viitor: "niciodata sa nu spui niciodata".In primele opt luni din acest an, Volkswagen a vandut 11.151 de vehicule Beetle, in scadere cu 2,2% fata de perioada similara din 2017, consumatorii preferand alte modele de top ale grupului german precum sedanul Jetta sau SUV-ul Tiguan.Modelul Beetle a fost conceput in anii '30 de legendarul Ferdinand Porsche, care a vrut sa realizeze o masina ieftina pentru germani. Dar razboiul a oprit productia care a fost ulterior reluata, astfel incat pana in 1955 pe drumurile din Germania erau un milion de Beetle.Celebritatea internationala a modelului a venit in anii '60 si '70, dupa ce a aparut in filmele Disney sub numele de Herbie.Recent, Volkswagen AG a anuntat si modificarea siglei brandului, pentru prima data din 2012, deoarece se pregateste pentru era vehiculelor electrice si incearca sa-si refaca imaginea, afectata de Dieselgate.Noua sigla va fi prezentata anul viitor, odata cu lansarea unor modele electrice. Adaptandu-se perioadei actuale, sigla va trebui sa fie vizibila atat pe masini cat si pe ecranele smartphone-urilor, a anuntat Jochen Sengpiehl, seful de marketing al brandului VW.Emblema VW, modificata ultima data in urma cu sase ani cu o imagine tridimensionala, s-a schimbat foarte putin de la renasterea producatorului auto, dupa Al Doilea Razboi Mondial.De asemenea, brandul VW va extinde utilizarea mediilor digitale si a retelelor de socializare, pentru a-i convinge pe consumatorii sceptici sa treaca la vehiculele electrice. O imagine proaspata a brandului reprezinta cheia planului de 20 de miliarde de euro al Volkswagen de cucerire a pietei vehiculelor electrice.In pofida amenzilor, a litigiilor judiciare si a prejudicierii reputatiei companiei in urma Dieselgate, grupul VW a raportat in 2017 vanzari record de 10,74 milioane de vehicule si un profit de 11,6 miliarde de euro (14,3 miliarde de dolari) .