Volkswagen se ofera sa cumpere inapoi masinile diesel care vor fi interzise prin orasele germane

De asemenea, cel mai mare constructor auto european a informat ca va prelungi, pana la finele lunii iunie, stimulentele oferite cumparatorilor care vor sa isi schimbe automobilele diesel mai vechi cu unele noi, transmite Reuters.Oferta celor de la Volkswagen vine dupa ce un tribunal german a decis luna trecuta ca orasele din Germania pot interzice circulatia celor mai poluante automobile diesel pe strazile lor. Teama ca aceste interdictii vor fi puse in aplicare a dus la scaderea cu 19% a vanzarilor de autoturisme diesel in Germania in luna februarie.Grupul Volkswagen a precizat ca, in ceea ce priveste marca sa principala, oferta de rascumparare se va aplica pentruIn plus, rascumpararea se va aplica clientilor care vor cumpara de la aceeasi reprezentanta un nou vehicul care nu este afectat de restrictiile de circulatie.Pentru automobilele diesel marca, oferta de rascumparare se aplicaIn schimb, pentru automobilele marcaLa nivel mondial exista o reactie negativa fata de automobilele echipate cu motoare diesel dupa ce, in luna septembrie 2015, Volkswagen a recunoscut ca a utilizat un software pentru a eluda standardele de emisii poluante.Cu toate acestea, Guvernul german vrea sa evite o interdictie la scara larga a vehiculelor diesel, care, potrivit producatorilor auto, ar afecta valoarea de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto din Europa.