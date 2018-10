Volkswagen va plati cate 2.400 de euro pentru fiecare masina diesel care are nevoie de reconfigurare hardware

"Avem un angajament de la Volkswagen pentru reconfigurarea sistemului hardware, costul fiind estimat la 3.000 euro per vehicul. VW va coperi 2.400 de euro din aceasta suma. Acum va trebui sa se ajunga la un acord in coalitia de guvernare privind acoperirea deficitului de finantare de 600 de euro", a explicat Andreas Scheuer, transmite Reuters.Acesta a adaugat ca partidul sau, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), care guverneaza alaturi de Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a cancelarului Angela Merkel, nu vrea ca soferii masinilor diesel sa plateasca costuri suplimentare pentru reconfigurarea sistemului hardware la vehiculele echipate cu motoare diesel mai vechi.Poluarea urbana in multe orase germane este mai ridicata decat prevad normele UE, determinand autoritatile sa gaseasca metode de a reduce poluarea.Germania s-a angajat ca pana la sfarsitul anului sa actualizeze softul pentru aproximativ 5,3 milioane de masini echipate cu motoare diesel, pentru a reduce emisiile poluante cu pana la 30%.In februarie, un tribunal german a decis ca orasele din Germania pot interzice circulatia celor mai poluante automobile diesel pe strazile lor. Teama ca aceste interdictii vor fi puse in aplicare a dus la scaderea semnificativa a vanzarilor de autoturisme diesel pe cea mai mare piata auto din Europa.Industria auto germana, unde lucreaza aproximativ 800.000 de angajati, este afectata de reactia negativa fata de automobilele echipate cu motoare diesel dupa ce, in luna septembrie 2015, Volkswagen a recunoscut ca a utilizat un software pentru a eluda standardele de emisii poluante. Acest scandal s-a extins la nivelul intregii industrii si a stimulat in alte tari investitiile in vehiculele electrice.Pentru a reduce nivelul poluarii si a evita interzicerea totala a vehiculelor diesel, Volkswagen, Daimler si alti producatori auto si-au accelerat eforturile de dezvoltare a masinilor electrice.