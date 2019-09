Volkswagen va plati in Australia o amenda de 87 de milioane de dolari in scandalul emisiilor

Intelegerea a fost anuntata luni de Tribunalul Federal din Sydney si de firma de avocatura Maurice Blackburn si urmeaza sa fie aprobata si de un judecator.Volkswagen va plati intre 87 si 127 de milioane de dolari australieni, in functie de cat de multi proprietari ai celor 100.000 de vehicule diesel afectate (marcile Volkswagen, Audi si Skoda) vandute in Australia se vor alatura procesului colectiv, a declarat avocatul Julian Schimmel.De asemenea, grupul german a acceptat sa achite costurile legale pentru reclamanti, care inca trebuie evaluate.Pe plan global, Volkswagen a platit pentru implicarea in scandalul emisiilor aproximativ 30 de miliarde de euro (33,5 de miliarde de dolari). In mai, compania a anuntat ca a pus deoparte inca un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) pentru cheltuieli juridice.In 2016, si Autoritatea Consumatorilor din Australia a dat in judecata VW pentru ca a vandut intentionat peste 57.000 de vehicule care nu indeplineau reglementarile privind emisiile. Grupul german a anuntat ca se asteapta sa solutioneze in curand aceasta disputa.Investitorii au pierdut milioane de euro in septembrie 2015, cand Volkswagen a recunoscut ca a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel. Scandalul a costat Volkswagen peste 27 de miliarde de euro.